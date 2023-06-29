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14:53, 29 июня 2023Мир

В ЕС предложили превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины

Боррель: ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины

Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

Евросоюз может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что военная поддержка Украины должна быть долгосрочной — во время конфликта и после него. «Таким образом, Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать Фондом обороны Украины — обучение и модернизация армии должна продолжаться», — сказал он.

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    Семен Александров
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