В ЕС предложили превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины

Боррель: ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины

Евросоюз может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что военная поддержка Украины должна быть долгосрочной — во время конфликта и после него. «Таким образом, Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать Фондом обороны Украины — обучение и модернизация армии должна продолжаться», — сказал он.