ЕС ответил на заявление России об иностранных кораблях в Черном море

Боррель: ЕС нарастит военную поддержку Киева в ответ на заявление РФ о судах в Черном море

Европейский союз нарастит военную поддержку Киева в ответ на заявление Минобороны РФ, что с 20 июля все корабли, которые следуют в украинские порты, будут считаться участниками конфликта. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Решение называть любое судно или военный корабль целью для военной активности России — это шаг к блокированию возможностей Украины экспортировать свое зерно морем», — отметил он.

Глава евродипломатии добавил, что решение сложившейся ситуации — нарастить военную помощь Украине, предоставив в том числе средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Минобороны России сообщило, что ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. В ведомстве пояснили, что с 00:00 по московскому времени 20 июля все корабли, которые следуют в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов.