Евросоюз продлил санкции против России

Совет Европейского союза продлил санкции против России до 31 января 2024 года

Европейский союз принял решение о продлении санкций против России до 31 января 2024 года. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета Европы.

«Сегодня Совет принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 января 2024 года , ограничительных мер в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации», — говорится в документе.

23 июня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Под ограничения попали 87 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также зарубежные компании, которые, по мнению Брюсселя, помогают Москве обходить ограничения.

В 2014 году власти США и ЕС ввели персональные и секторальные санкции против России из-за «нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины». После этого санкции неоднократно ужесточались.