Иностранец избил российского полицейского и попал в СИЗО

В Новгородской области арестовали гражданина Азербайджана, избившего полицейского

В Новгородской области арестовали гражданина Азербайджана, напавшего на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 17 июля фигуранта остановили на трассе М-10 в Чудовском районе. В его действиях усматривались признаки административного нарушения по части 11 статьи 12.21. (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение транспортных средств, общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке, если движение таких транспортных средств осуществляется без специального разрешения) КоАП РФ.

Мужчина был не согласен с инспектором отдела контроля международных автомобильных перевозок весового и габаритного контроля. Он десять раз ударил его руками по голове и телу.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ.