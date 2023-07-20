Раскрываемость убийств в России достигла исторического максимума

Раскрываемость убийств и покушений на убийства в России достигла исторического максимума

Раскрываемость убийств и покушений на убийства в России достигла исторического максимума и составила 99 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также повысилась раскрываемость грабежей, краж, изнасилований и разбоев. По словам Ирины Волк, за последние 10 лет произошло постепенное повышение общего уровня защищенности россиян, а уровень регистрируемой преступности снизился на 10,9 процента.

«Убийств и покушений на убийство стало меньше на 38,3 процента. В два раза меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», — отметила она.