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21:48, 20 июля 2023Россия

В российском городе объяснили происхождение громкого хлопка

Мэр Майкопа Митрофанов объяснил громкий хлопок в городе маневрированием самолетов

Фото: Maikop / Globallookpress.com

Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов в своем Telegram-канале объяснил происхождение громкого хлопка, который слышали жители российского города, маневрированием самолетов на аэродроме.

«По информации экстренных служб, звук связан с маневрированием самолетов на территории аэродрома», — отметил глава столицы Адыгеи, уточнив, что хлопок был слышен в разных районах города.

По словам Митрофанова, ситуация в городе спокойная и контролируемая, никакой опасности для граждан нет.

Ранее в Севастополе прозвучали взрывы от работающей системы противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, были слышны минимум два хлопка.

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    Марина Совина
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