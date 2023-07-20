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17:01, 20 июля 2023Ценности

Нюша начала распродавать свою брендовую одежду

Певица Нюша начала распродавать свою брендовую одежду за сотни тысяч рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, начала распродавать свою брендовую одежду за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Так, поп-исполнительница предлагает к покупке девять вещей, которые, как утверждается, находятся в хорошем состоянии. Среди них — платья, юбки и худи. При этом самым дорогим товаром является вечернее платье, стоимость которого составляет 38 тысяч рублей.

Отмечается, что всего звезда хочет заработать на продаже своих вещей 167,5 тысячи рублей.

Ранее Нюша показала способ восстановления после родов со словами «не для слабонервных». На размещенном фото исполнительница предстала в нижнем белье. При этом в области живота ей под кожу были введены иглы, а также виднелись пятна, похожие на гематомы. Звезда заявила, что приводит себя в форму с помощью косметолога и процедур иглоукалывания.

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    Карина Черных
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