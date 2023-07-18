Нюша показала способ восстановления после родов со словами «не для слабонервных»
Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала способ восстановления после родов со словами «не для слабонервных». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На размещенном фото исполнительница предстала в нижнем белье. При этом в области живота ей под кожу были введены иглы, а также виднелись пятна, похожие на гематомы. Звезда заявила, что приводит себя в форму с помощью косметолога и процедур иглоукалывания.
«Фото не для слабонервных. Продолжаю восстанавливать живот. Выглядит не очень приятно, но на деле очень эффективно. Потом будет красиво», — обратилась к подписчикам знаменитость.
В мае Нюша показала поклонникам снимки, на которых она запечатлена обнаженной в спа-салоне. При этом оголенные части тела знаменитость прикрыла полотенцем.