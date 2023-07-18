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13:16, 18 июля 2023Ценности

Нюша показала способ восстановления после родов со словами «не для слабонервных»

Певица Нюша заявила, что восстанавливается после родов с помощью иглоукалывания

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала способ восстановления после родов со словами «не для слабонервных». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото исполнительница предстала в нижнем белье. При этом в области живота ей под кожу были введены иглы, а также виднелись пятна, похожие на гематомы. Звезда заявила, что приводит себя в форму с помощью косметолога и процедур иглоукалывания.

«Фото не для слабонервных. Продолжаю восстанавливать живот. Выглядит не очень приятно, но на деле очень эффективно. Потом будет красиво», — обратилась к подписчикам знаменитость.

В мае Нюша показала поклонникам снимки, на которых она запечатлена обнаженной в спа-салоне. При этом оголенные части тела знаменитость прикрыла полотенцем.

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    Карина Черных
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