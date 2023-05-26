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16:34, 26 мая 2023Ценности

Нюша снялась обнаженной и показала фото поклонникам

Певица Нюша снялась обнаженной в SPA-салоне и показала фото поклонникам

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, поделилась снимками в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя поп-исполнительница показала поклонникам снимки, на которых она запечатлена обнаженной в SPA-салоне. При этом оголенные части тела знаменитость прикрыла полотенцем серого цвета, а в качестве обуви она выбрала сланцы на платформе. На размещенных фото также видно, что волосы Нюша собрала в пучок, а от макияжа отказалась.

В связи с тем, что артистка поделилась постом в сторис, фанаты не имели возможности публично прокомментировать ее публикацию.

В декабре 2022 года Нюша прошлась по улице в откровенном образе и вызвала споры в сети. Знаменитость выложила в соцсетях видео, на котором она запечатлена в фиолетовом платье, оформленном высоким разрезом на левом бедре, с вырезом на животе и завязками на груди, в туфлях на шпильке в тон наряда. Многие поклонники, в свою очередь, заподозрили певицу в беременности, обратив внимание на ее выпирающий живот.

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Карина Черных
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