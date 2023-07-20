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19:13, 20 июля 2023Россия

Заявлявшая о способности вылечить рак травами россиянка подала в суд на онколога

Заявлявшая о способности вылечить рак травами блогер Беляевская подала в суд на онколога

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Заявлявшая о способности вылечить рак с помощью трав блогер Евгения Беляевская подала в суд на врача-онколога Екатерину Тимофееву за критику ее метода лечения. Об этом Тимофеева сообщила на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Поводом для обращения в суд послужила одна из публикаций онколога в соцсетях с критикой методики Беляевской, уточняет сетевое издание «Москва онлайн». Врач пояснила изданию, что подход Беляевской «не коннектится» с официально применяемыми методами лечения онкологических заболеваний. «То есть если человек выбирает лечение травами, он должен отказаться от химиотерапии», — пояснила онколог.

Отмечается, что с врачом связался адвокат Беляевской и сообщил о поданном иске о защите чести, достоинства и деловой репутации. Представитель интересов Тимофеевой сообщил о подаче встречного иска. Связаться с подавшей первоначальный иск Беляевской изданию не удалось.

Ранее онколог назвал способы снизить риск развития рака кожи. По словам специалиста, для защиты от солнца необходимо использовать крем с уровнем защиты от 30 единиц. Также он рекомендовал ограничить время нахождения на солнце.

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    Алан Босиков
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