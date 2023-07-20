В Конгрессе на слушаниях показали скандальные фота сына Байдена

Конгрессвумен Грин показала на слушаниях «неприличные» фото сына Байдена

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин показала на слушаниях «неприличные» фотографии сына американского лидера Джо Байдена Хантера. По ее оценке, на кадрах родственник политика запечатлен с работницами эскортной службы, которых он нанимал через свою юридическую фирму, пишет РИА Новости.

«Это не совсем то, что помощники-юристы обычно делают для своей фирмы», — отметила Грин, показывая присутствующим снимки.

Конгрессвумен подчеркнула, что фотографии, которые для показа на слушаниях были частично «цензурированы», сделаны с личных видеозаписей Байдена-младшего.

Грин предупредила участников слушаний, что снимки не предназначены для просмотра определенными группами лиц, но даже ее старшие коллеги по палате заявили протест в связи с демонстрацией кадров.

В начале июля в сети появились скандальные фото с ноутбука сына президента США Джо Байдена, на которых он принимает наркотики за рулем машины.

Ноутбук Хантера Байдена, содержавший интимные фото 53-летнего мужчины с оружием, наркотиками и девушками, а также переписки с несовершеннолетними, попал в ФБР еще в 2019 году. Жесткий диск с материалами принес владелец ремонтной мастерской, откуда сын президента так и не забрал компьютер.

В конце июня родственник президента США признал себя виновным по налоговым правонарушениям. Хантеру Байдену вменяется два эпизода умышленной неуплаты налогов.