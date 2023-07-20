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03:21, 20 июля 2023Мир

В Конгрессе на слушаниях показали скандальные фота сына Байдена

Конгрессвумен Грин показала на слушаниях «неприличные» фото сына Байдена
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин показала на слушаниях «неприличные» фотографии сына американского лидера Джо Байдена Хантера. По ее оценке, на кадрах родственник политика запечатлен с работницами эскортной службы, которых он нанимал через свою юридическую фирму, пишет РИА Новости.

«Это не совсем то, что помощники-юристы обычно делают для своей фирмы», — отметила Грин, показывая присутствующим снимки.

Конгрессвумен подчеркнула, что фотографии, которые для показа на слушаниях были частично «цензурированы», сделаны с личных видеозаписей Байдена-младшего.

Грин предупредила участников слушаний, что снимки не предназначены для просмотра определенными группами лиц, но даже ее старшие коллеги по палате заявили протест в связи с демонстрацией кадров.

В начале июля в сети появились скандальные фото с ноутбука сына президента США Джо Байдена, на которых он принимает наркотики за рулем машины.

Ноутбук Хантера Байдена, содержавший интимные фото 53-летнего мужчины с оружием, наркотиками и девушками, а также переписки с несовершеннолетними, попал в ФБР еще в 2019 году. Жесткий диск с материалами принес владелец ремонтной мастерской, откуда сын президента так и не забрал компьютер.

В конце июня родственник президента США признал себя виновным по налоговым правонарушениям. Хантеру Байдену вменяется два эпизода умышленной неуплаты налогов.

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    Марина Совина
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