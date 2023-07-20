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18:06, 20 июля 2023Среда обитания

Жильцы дома попросили батюшку молитвой защитить шлагбаум от вандалов

Жильцы дома в Москве попросили батюшку молитвой защитить шлагбаум от вандалов

Кадр: телеграм-канал «Осторожно, Москва»

Жильцы многоквартирного дома на улице Перерва в Москве попросили батюшку освятить недавно установленный шлагбаум. Молитва должна защитить конструкцию от вандалов, сообщает «Москвич Mag».

По словам одной из собственниц Ольги Солдатовой, жильцы установили шлагбаум несколько дней назад на собственные деньги. Инициатива была согласована с Советом депутатов муниципального округа Марьино. Однако некоторые соседи выступили против такого решения — недовольные сломали конструкцию в первый же день.

Шлагбаум починили, после чего обеспокоенные его дальнейшей судьбой жильцы решили принять дополнительные меры по защите конструкции. Ольга опубликовала видео, на котором священник опрыскивает установку святой водой.

Ранее сотрудница московской управляющей компании прочла молитву «Отче наш» в ответ на просьбу одной из жильцов устранить аварию. Собственница квартиры нуждалась в помощи с устранением потопа. Работница УК продолжала читать молитву даже после того, как недовольная обслуживанием женщина покинула офис.

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    Александра Качан
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