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06:33, 20 июля 2023Ценности

Экс-жених Собчак купил любимый дом отдыха Пугачевой за 600 миллионов рублей

КП: экс-жених Собчак Шусторович купил любимый дом отдыха Пугачевой в Юрмале за ₽600 млн
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Alexander Natruskin / Reuters

Экс-жених Ксении Собчак, миллионер Александр Шусторович выкупил за 600 миллионов рублей особняк «Марта» в Юрмале, который последние семь лет арендовала для отдыха певица Алла Пугачева. Об этом сообщает KP.RU.

Примадонна и сейчас отдыхает в «Марте» с мужем и детьми, спасаясь в Латвии от израильского зноя. Здесь же, неподалеку живет ее давняя подруга Лайма Вайкуле.

Вилла принадлежала хорошему знакомому Пугачевой банкиру Виктору Красовицкому. Она включает двухэтажный жилой дом с кинозалом и зимним садом, спа-центр, теннисный корт, гараж и помещение охраны. Владелец выставил ее на продажу в 2016 году и все это время сдавал в аренду, цена за месяц проживания составляла около 10 миллионов рублей.

Шусторович решил купить особняк в 2021 году, однако сделка зависла на два года из-за разбирательств между сторонами. Но судебные споры никак не сказались на отдыхе Пугачевой и ее семьи и, возможно, для них со сменой владельца ничего не изменится, поскольку Примадонна давно знакома с Шусторовичем.

Ранее бывшие сотрудники певицы раскрыли, сколько она зарабатывала за участие в частных мероприятиях. Концерт Пугачевой стоит от 500 тысяч долларов (около 50 миллионов рублей).

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    Александра Синицына
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