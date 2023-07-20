Бразилия не сможет перейти на электрокары из-за спирта

Bloomberg: Бразилия не сможет перейти на электрокары из-за сахарной промышленности

Бразилия не сможет перейти на электрокары из-за мощной сахарной промышленности, которая производит этанол для гибридных автомобилей. Об этом сообщает Bloomberg.

Гибридные автомобили работают на смеси бензина с этанолом — возобновляемым спиртом из сахарного тростника. В Бразилии такой транспорт популярен и доступен. В августе в стране вступят в силу новые правила для производителей автомобилей, которые снизят зависимость Бразилии от машин, работающих только на этаноле, однако меры не коснутся гибридных автомобилей.

В июне 2023 года на гибридные авто пришлось 84,5 процента всех проданных машин в Бразилии, в то время как доля электрокаров составила 0,5 процента. Согласно прогнозам, к 2030 году на аккумуляторные электромобили будет приходиться семь процентов продаж — гораздо ниже ожидаемого среднего глобального показателя в 37 процентов. «Бразилия станет последней страной, которая перейдет на электрокары. И в этом виноват этанол», — заявил аналитик компании Green Pool Эдер Вието.

При этом крупные автопроизводители, сахарная промышленность и члены правительства стремятся к тому, чтобы страна продолжала использовать этанол, создавая различные меры поддержки спроса на биотопливо. В случае отказа от гибридных авто экономика Бразилии, поддерживаемая производством сахара, значительно пострадает.

Ранее сообщалось, что отказ бразильских заводов по производству сахара от торговли традиционной продукцией и переход на производство этанола может обернуться глобальным дефицитом сахара.