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12:13, 20 июля 2023Россия

Собянин рассказал об экологической реабилитации московских прудов

Собянин назвал водоемы, которые восстановят и благоустроят в Москве в этом году

В 2023 году в Москве реализуют масштабные проекты по экологической реабилитации водоемов. Пруды, которые восстановят и благоустроят в столице, назвал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Экологической реабилитации водоемов уделяем особое внимание. В этом году реализуем несколько крупных проектов. Уже завершили восстановление Воробьевского пруда недалеко от Дворца пионеров», — сообщил он.

Собянин отметил, что в ходе работ обновили конструкцию водоема, очистили его акваторию и отремонтировали береговую полосу. В Воробьевском пруду появились кувшинки, ирисы и тростник.

В районе Марьино идут работы на 16 прудах-регуляторах. Их дно очистят от ила, а берега укрепят габионами. Также будут отремонтированы 15 пешеходных мостов через водоемы. Возле прудов появятся дорожки и современное освещение, на территории разобьют газон и посадят цветы, кустарники и деревья, выделят зону для выгула собак, обустроят площадки для отдыха и занятий спортом.

В парке «Долгие пруды» в районе Северный создадут новую инфраструктуру и благоустроят территории возле прудов. Там появятся две смотровые площадки и обновленные маршруты для прогулок, а также новые дорожки к выходу на Новодачное шоссе.

Ранее власти столицы отчитались о реконструкции двух водоемов в Аршиновском парке на юге столицы. Специалисты очистили и восстановили Верхний и Нижний Бехтеревские пруды общей площадью 1,1 гектара.

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