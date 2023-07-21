В Оренбурге открылась канатная дорога

В Оренбурге возобновилась работа канатной дороги «Европа-Азия»

Впервые в течение лета 2023 года одна из достопримечательностей Оренбурга, канатная дорога через реку Урал «Европа-Азия», возобновила свою работу. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.

Открытие канатки состоялось в пятницу, 21 июля. Местные власти заявили, что ее вынужденный простой был связан с началом ремонтных работ на верхней набережной. «Канатная дорога вновь ждет жителей и гостей областного центра», — говорится в сообщении.

Отмечается, пассажиры могут воспользоваться канатной дорогой ежедневно до 22:00.

Ранее в июле стало известно, что кольцевой подъемник с десятиместными гондолами и буксировочная кресельная канатная дорога откроются на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии в 2023 году.