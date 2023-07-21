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11:25, 21 июля 2023Россия

Собянин назвал способ ускорить переезд москвичей по программе реновации

Собянин рассказал, как использование цифровых моделей зданий помогает программе реновации

Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / Агенство «Москва»

Технологии информационного моделирования (ТИМ) помогают строительству объектов реновации. Способ ускорить переезд москвичей в новые дома назвал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Семь новостроек по реновации возводим с помощью технологий информационного моделирования. Это ускорит переезд участников программы», — рассказал он.

С помощью ТИМ создаются цифровые модели будущих домов — в них можно отобразить любые элементы и системы здания, анализ его эксплуатации и варианты компоновки. Собянин отметил, что это сокращает сроки и затраты на проект, а весь строительный цикл видно как на ладони.

Первый дом, построенный по программе реновации с помощью ТИМ, возведен в районе Метрогородок — в этом году квартиры в нем получат свыше двух тысяч человек. Сейчас с применением этих технологий в Москве проектируется и строится около 200 различных объектов.

Ранее Собянин сообщил, что в ближайшие четыре года в столице начнут возводить больше домов по программе реновации. Около 40 процентов таких зданий строятся по индивидуальным проектам.

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    Варвара Родикова
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