Собянин назвал способ ускорить переезд москвичей по программе реновации

Собянин рассказал, как использование цифровых моделей зданий помогает программе реновации

Технологии информационного моделирования (ТИМ) помогают строительству объектов реновации. Способ ускорить переезд москвичей в новые дома назвал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Семь новостроек по реновации возводим с помощью технологий информационного моделирования. Это ускорит переезд участников программы», — рассказал он.

С помощью ТИМ создаются цифровые модели будущих домов — в них можно отобразить любые элементы и системы здания, анализ его эксплуатации и варианты компоновки. Собянин отметил, что это сокращает сроки и затраты на проект, а весь строительный цикл видно как на ладони.

Первый дом, построенный по программе реновации с помощью ТИМ, возведен в районе Метрогородок — в этом году квартиры в нем получат свыше двух тысяч человек. Сейчас с применением этих технологий в Москве проектируется и строится около 200 различных объектов.

Ранее Собянин сообщил, что в ближайшие четыре года в столице начнут возводить больше домов по программе реновации. Около 40 процентов таких зданий строятся по индивидуальным проектам.