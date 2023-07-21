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17:22, 21 июля 2023Россия

В Москве появился новый сервис для владельцев домашних животных

Собянин: суперсервис «Мой питомец» позволит получить данные о здоровье домашнего животного

Фото: Manja Vitolic / Unsplash

На портале mos.ru появился новый суперсервис «Мой питомец» для владельцев домашних животных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Здесь собрана вся информация о домашних животных и их здоровье, рекомендации и полезные адреса. Теперь у владельцев появилась возможность получить доступ к электронной амбулаторной карте своего питомца», — рассказал глава столицы.

С помощью сервиса можно узнать результаты исследований в государственных ветеринарных клиниках, сведения о вакцинациях и посещениях специалистов. Также в карту можно добавить данные из частных клиник.

Кроме того, в сервисе есть раздел «Жизненные ситуации», включающий свыше 40 статей по десяти основным тематикам, связанным с уходом за питомцами. В разделе «Информационная карта» можно найти адреса площадок для выгула собак, ветеринарных клиник, центров бесплатной вакцинации, приютов для животных и зоогостиниц.

Ранее сообщалось, что в столице разработали новое мобильное приложение для горожан — в нем москвичи смогут хранить цифровые копии документов. Некоторые из них доступны в виде штрих-кода, по которому можно получать услуги в московских учреждениях — например, в поликлиниках или библиотеках.

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    Варвара Родикова
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