В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

Песков заявил, что 21 июля Путин проведет оперативное совещание с Совбезом по ВКС

В пятницу, 21 июля, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с Совбезом по видео-конференц-связи (ВКС). Мероприятие анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, поздно ночью Путин вернулся из Мурманска и сейчас работает в Кремле.

Накануне президент впервые с 2014 года посетил Мурманск, где дал старт отправке первой линии завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2». Всего намечено строительство трех линий совокупной мощностью 19,8 миллиона тонн в год.