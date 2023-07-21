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12:41, 21 июля 2023Россия

В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

Песков заявил, что 21 июля Путин проведет оперативное совещание с Совбезом по ВКС

Фото: Sputnik/Alexander Kazakov / Kremlin / Reuters

В пятницу, 21 июля, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с Совбезом по видео-конференц-связи (ВКС). Мероприятие анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, поздно ночью Путин вернулся из Мурманска и сейчас работает в Кремле.

Накануне президент впервые с 2014 года посетил Мурманск, где дал старт отправке первой линии завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2». Всего намечено строительство трех линий совокупной мощностью 19,8 миллиона тонн в год.

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    Константин Лысяков
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