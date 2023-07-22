Раскрыто содержимое найденного у офиса ОДКБ в Москве подозрительного ящика
В найденном у офиса ОДКБ в Москве ящике найдены радиозонд и погодный датчик
Радиозонд и погодный датчик находились в найденном у офиса Организации Договора о коллективной безопасности в Москве подозрительном ящике. Об этом сообщает ТАСС.
«В настоящее время подозрительный ящик вскрыли, внутри обнаружены радиозонд и погодный датчик. Они изъяты и будут направлены на экспертизу», — рассказал источник в экстренных службах.
Посылка, предположительно, не представляет опасности.
Ранее сообщалось, что на дереве у здания штаба ОДКБ в Москве обнаружен подозрительный ящик с надписью «радий». На месте работали специалисты для его исследования. Информации об отправителе посылки в настоящий момент нет.