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16:31, 22 июля 2023Россия

Раскрыто содержимое найденного у офиса ОДКБ в Москве подозрительного ящика

В найденном у офиса ОДКБ в Москве ящике найдены радиозонд и погодный датчик

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Радиозонд и погодный датчик находились в найденном у офиса Организации Договора о коллективной безопасности в Москве подозрительном ящике. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время подозрительный ящик вскрыли, внутри обнаружены радиозонд и погодный датчик. Они изъяты и будут направлены на экспертизу», — рассказал источник в экстренных службах.

Посылка, предположительно, не представляет опасности.

Ранее сообщалось, что на дереве у здания штаба ОДКБ в Москве обнаружен подозрительный ящик с надписью «радий». На месте работали специалисты для его исследования. Информации об отправителе посылки в настоящий момент нет.

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