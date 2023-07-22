Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:19, 22 июля 2023Мир

Ящик с надписью «радий» обнаружили у здания штаба ОДКБ

На дереве у здания штаба ОДКБ в Москве обнаружен ящик с надписью «радий»

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

На дереве у здания штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве обнаружен подозрительный ящик с надписью «радий». Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«На дереве в парке возле штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте найден ящик с проводами и надписью "радий". На место выехали специалисты для его исследования», — заявил корреспондентам источник.

Ранее к детскому саду в Москве подбросили контейнер со ртутью. Находку обнаружил случайный прохожий. На вид это был квадратный ящик советского производства, внутри которого находились четыре металлические емкости с веществом. Контейнер обнаружили в нескольких метрах от детского сада.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор РИА Новости погиб в зоне СВО при обстреле

    Венгрия указала на иллюзорность отделения России от всего мира

    Названо число уничтоженных в ходе СВО иностранных наемников

    Российская певица пожаловалась на работу пластического хирурга Киркорова

    На российской границе обнаружили патоген бубонной чумы

    Названы наиболее выгодные для покупки авиабилетов дни недели

    Стало известно о состоянии российских журналистов после обстрела ВСУ

    В московском караоке журналиста избили из-за потерянного номерка

    В Запорожье раскрыли обстоятельства гибели военкора РИА Новости

    Захваченный вооруженным мужчиной дом в Подмосковье принадлежал Януковичу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости