Ящик с надписью «радий» обнаружили у здания штаба ОДКБ

На дереве у здания штаба ОДКБ в Москве обнаружен ящик с надписью «радий»

На дереве у здания штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве обнаружен подозрительный ящик с надписью «радий». Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«На дереве в парке возле штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте найден ящик с проводами и надписью "радий". На место выехали специалисты для его исследования», — заявил корреспондентам источник.

Ранее к детскому саду в Москве подбросили контейнер со ртутью. Находку обнаружил случайный прохожий. На вид это был квадратный ящик советского производства, внутри которого находились четыре металлические емкости с веществом. Контейнер обнаружили в нескольких метрах от детского сада.