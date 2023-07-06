К детскому саду в Москве подбросили контейнер со ртутью

В Москве возле детского сада прохожий обнаружил ящик со ртутью

В Москве сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства появления опасного вещества возле детского сада. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, возле дошкольного учебного заведения в районе Вешняки нашли контейнер со ртутью. Находку обнаружил случайный прохожий. На вид это квадратный ящик советского производства, внутри которого находились четыре металлических емкости с веществом. Контейнер находился в нескольких метрах от детского сада.

Россиянин убрал контейнер в свой автомобиль, чтобы он был как можно дальше от детей, после чего вызвал полицейских.

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