Российский врач призвала обратить серьезное внимание на частые отеки

Профессор Драпкина: при частых отеках нужно провериться на наличие серьезных заболеваний

Частые отеки могут быть симптомами серьезных заболеваний, поэтому необходимо проверить здоровье. Об этом заявила «Известиям» директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России профессор Оксана Драпкина.

По ее словам, летом многие сталкиваются с отеками из-за жары, нехватки воды, соленой и сладкой пищи, а также неудобной обуви. Профессор рекомендовала в связи с этим увеличить потребление жидкости, снизить сладости и соленья в рационе, сменить обувь.

Однако, если после этих изменений не отмечается улучшение состояния, тогда отеки могут свидетельствовать о проблемах с почками, сердцем, щитовидной железой. Отечность также могут вызвать артрит и аллергия. Врач призвала пройти обследование, а не заниматься самолечением.