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16:25, 23 июля 2023Силовые структуры

Стало известно о попытке покушения ВСУ на мэра Алешек с помощью HIMARS

Власти Херсонской области: ВСУ использовали HIMARS для попытки покушения на мэра Алешек

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 июля готовили покушение на мэра города Алешки Георгия Журавко с помощью РСЗО HIMARS, чья ракета поразила его дом. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь временно исполняющего должность главы Херсонской области Владимира Сальдо Владимир Василенко.

«ВСУ нанесли удар по дому Георгия Журавко в тот момент, когда его не было в здании. Дом разрушен», — заявил представитель властей. Он добавил, что специалисты обнаружили на месте удара фрагменты ракеты западной РСЗО.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что на него со стороны ВСУ было совершено покушение. По его словам, украинские военные пытались нанести два удара, однако получили недостоверные сведения о месте проживания Леонтьева и запустили ракеты не туда.

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    Варвара Кошечкина
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