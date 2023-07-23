В России зафиксировали рост продаж гаджетов для животных

«Известия»: в России в 1,5 раза за год выросли продажи гаджетов для животных

В России стали активнее скупать умные гаджеты для домашних животных. За год спрос на них вырос в 1,5 раза, пишут «Известия».

Речь идет об умных поилках и кормушках, управляемых дистанционно, триммерах, ковриках с подогревом и трекерах для определения местоположения домашних питомцев. Причина, как считают эксперты, в росте общего интереса людей к технологиям умного дома и, как следствие, к таким гаджетам для животных.

Кроме этого, в 2,4 раза увеличился спрос на автоматические поилки и кормушки, которые позволяют с нужной частотой кормить питомцев. По словам экспертов, на 48 процентов вырос интерес россиян к умным автопоилкам для животных с вместительным резервуарам, которые удобно использовать в дороге.

Примерно на 50 процентов в целом за год вырос и весь рынок гаджетов для домашних питомцев. Интерес связан с новизной и оригинальностью гаджетов.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев дал советы россиянам по спасению мебели, стен и пола от порчи котами и собаками. По его словам, для того чтобы защитить стены от обдирания домашними животными, их необходимо покрасить влагостойкой краской.

По словам специалиста, при покрытии влагостойкой краской питомцам станет нечего обдирать. Среди других ее плюсов — легкость при уборке в случае, если после прогулки в слякоть животное будет отряхиваться.