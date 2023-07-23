Пьяный москвич попытался заехать в Кремль

Пьяный житель Москвы попытался заехать в Кремль

Пьяный житель Москвы попытался заехать в Кремль, где, по его словам, у него должна была состояться бизнес-встреча. Об этом сообщает SHOT.

По информации издания, 40-летний москвич, находясь в нетрезвом состоянии, решил презентовать свои бизнес-идеи в Кремле. Он отправился в центр столицы из Чертанова, без происшествий доехал до Красной площади, однако не смог пройти охрану.

Мужчина был задержан, его проверили на содержание алкоголя. Теперь нарушителя ждет суд за вождение в нетрезвом виде.

В январе полицейские задержали 21-летнего уроженца Узбекистана, подозреваемого в краже семи электроклапанов вентиляции из здания на территории Кремля. Злоумышленник забрался в вентиляцию здания музейного комплекса Кремля в ходе реставрации здания Средних торговых рядов