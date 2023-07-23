Подполье Николаева заявило о сливе данных силовиков в борьбе за власть

Активист подполья: начальник полиции Николаева сдал данные силовиков в борьбе за власть

Активист подполья в Николаеве заявил о сливе данных конкурирующих силовиков подпольщикам в борьбе за власть. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что в регионах Украины действуют два органа внутренних дел, между которыми существует конкуренция: это Главное управление национальной полиции и Управление патрульной полиции, подчиняющееся Киеву.

По данным подполья, глава Управления патрульной полиции Виталий Данила, который является кумом главы Николаевской администрации Виталия Кима, намеревается сместить начальника областного главка нацполиции Украины.

Активист рассказал, что подпольщикам из областного главка передали координаты местонахождения Управления патрульной полиции, намекнув, что подобные действия санкционированы сверху.

«Вот только не понятно, то ли это шутка, то ли они решили бороться за власть Николаевской полиции с помощью русских ракет», — заявил он.

Ранее стало известно, что благодаря сигналам от подполья в Николаеве российские военные уничтожили за ночь 81 единицу техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил координатор движения Сергей Лебедев.

