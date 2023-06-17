Подполье Николаева помогло российским военным уничтожить 81 единицу техники ВСУ

Координатор подполья Николаева Лебедев: ВСУ перебрасывают технику через Одессу в Запорожье

Благодаря сигналам от подполья в Николаеве российские военные уничтожили за ночь 81 единицу техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил координатор движения Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

Состав военной техники был уничтожен в ночь на 9 июля. О его передвижении предупредили из Николаева, «его вели, его ждали, его уничтожили», заявил Лебедев.

По его словам, Киев перебрасывает накрытую бронированную технику в Запорожье через Одессу. Благодаря помощи жителей Николаева удалось узнать, что на бронетанковом заводе продолжается работа по дооснащению активной броней танков Leopard, далее они следуют на фронт.

Ранее подпольщик рассказал об уничтожении украинской базы диверсантов-подводников в Николаеве. Российские войска нанесли удар по координатам, переданным николаевским подпольем. На уничтоженной базе британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атаке на российские корабли.