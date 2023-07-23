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19:42, 23 июля 2023Мир

В США заявили о бессилии при действиях российских истребителей в Сирии

В США заявили о бессилии при сдерживании действий российских истребителей в Сирии

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

В США заявили о бессилии при попытках сдержать действия российских военнослужащих в Сирии. Об этом сообщает FoxNews.

По мнению главного редактора журнала Long War Journal Билла Роджио, любое прямое столкновение американских военных с российскими войсками приведет к эскалации. Он добавил, что Соединенные Штаты не могут сдерживать действия России.

Экс-заместитель помощника госсекретаря в администрации экс-президента Барака Обамы Джоэл Рубин подчеркнул, что США не должны воевать с Россией, а также отметил, что возможности Вашингтона при попытках сдержать Россию сильно ограничены.

Рубин предположил, что страна продолжит испытывать США, а также заявил о еще большем разрыве связей между двумя государствами после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее официальные лица США обвинили ВКС России в опасных маневрах возле американского самолета в небе над Сирией.

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    Анастасия Астахова
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