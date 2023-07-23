В итальянском клубе объяснили отказ продавать футболиста «Спартаку»

В «Сассуоло» объяснили отказ продавать игрока «Спартаку» принадлежностью клуба к России

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали объяснил срыв трансфера бразильского защитника команды Рожерио в московский «Спартак». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По словам функционера, итальянский клуб отказался продавать игрока красно-белым из-за их принадлежности к России. «Переговоры вел его агент, было очень серьезное предложение в размере 8 миллионов евро, но мы решили не действовать. Этические причины: мы не хотим иметь дело с русскими», — заявил Карневали.

Гендиректор «Сассуоло» добавил, что клуб не пугает перспектива бесплатно расстаться с футболистом по истечении его контракта. «Мы хотели, чтобы наша совесть была чиста, не вести дела с определенной страной. И да, ценой потери его бесплатно», — отметил Карневали.

Рожерио в минувшем сезоне провел 36 матчей в серии А, в которых сделал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5,5 миллиона евро.