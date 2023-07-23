Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Каспер Рууд
Сегодня
15:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Бостад
Спартак М
Сегодня
17:30 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Сочи
Сегодня
20:00 (Мск)
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
10:51, 23 июля 2023Спорт

В итальянском клубе объяснили отказ продавать футболиста «Спартаку»

В «Сассуоло» объяснили отказ продавать игрока «Спартаку» принадлежностью клуба к России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали объяснил срыв трансфера бразильского защитника команды Рожерио в московский «Спартак». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По словам функционера, итальянский клуб отказался продавать игрока красно-белым из-за их принадлежности к России. «Переговоры вел его агент, было очень серьезное предложение в размере 8 миллионов евро, но мы решили не действовать. Этические причины: мы не хотим иметь дело с русскими», — заявил Карневали.

Гендиректор «Сассуоло» добавил, что клуб не пугает перспектива бесплатно расстаться с футболистом по истечении его контракта. «Мы хотели, чтобы наша совесть была чиста, не вести дела с определенной страной. И да, ценой потери его бесплатно», — отметил Карневали.

Рожерио в минувшем сезоне провел 36 матчей в серии А, в которых сделал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5,5 миллиона евро.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Одессе

    Стали известны подробности смертельного взрыва гранаты в Подмосковье

    Нетаньяху успешно прооперировали

    Минобороны заявило о попытках наступления ВСУ на четырех направлениях

    Правоохранители нашли поджигателя машин журналиста Киселева в Крыму

    Стало известно о состоянии раненного при обстреле ВСУ фотокора РИА Новости

    Названы наиболее выгодные месяцы для отпуска в следующем году

    В итальянском клубе объяснили отказ продавать футболиста «Спартаку»

    Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева

    Мужчина на велосипеде попал под поезд в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости