В России заявили о начале Украиной второй волны атак против военкоров РФ

Постпред РФ Аляутдинов заявил, что Киев начал вторую волну атак на российских военкоров

Украина начала вторую волну атак против российских военных корреспондентов. В этом киевские власти обвинил постпред РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов, передает РИА Новости.

«В последнее время киевский режим поднял вторую волну атак против российских журналистов, против военкоров, работающих в зоне СВО. Дошел до того, что перешел к проведению террористических актов против наших корреспондентов и блогеров уже на территории нашей страны», — заявил дипломат.

По его словам, первую волну атак против российских журналистов Киев организовал еще в 2014 году. Тогда в результате настоящей охоты, открытой украинскими властями, были убиты сразу несколько сотрудников российских СМИ, напомнил Аляутдинов.

22 июля РИА Новости сообщило о гибели своего военкора Ростислава Журавлева. По данным агентства, группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки. Уточнялось, что ранения также получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.