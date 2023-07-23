Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:36, 23 июля 2023Мир

Бывший аналитик ЦРУ объяснил провал контрнаступления ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: у ВСУ нет шансов на успех контрнаступления из-за обороны России

Фото: РИА Новости

Масштабные приготовления российских военных на оборонительных рубежах и обширные минные поля сделали очевидным тезис о том, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шансов на успех контрнаступления. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«С первых дней контрнаступления ВСУ мы видим, что украинские силы не могут преодолеть [российские] минные поля. Я предсказывал, что без авиации, самоходных артиллерийский установок и систем ПВО, которые позволили бы противостоять [обороне] России, шансов на успех у [украинцев] — ноль», — высказал мнение бывший офицер разведки.

Джонсон также заявил, что США, являющиеся главным «поставщиком» развединформации для Киева, не могли не знать о мощи российской обороны. По его мнению, именно недостаток разведданных привел к существенным потерям ВСУ в технике и живой силе.

Ранее в НАТО признали шанс остановить наступление Вооруженных сил Украины. Если власти России отдадут приказ стотысячной ударной группе военных контратаковать украинскую армию на востоке, то это остановит их наступление на линии соприкосновения, заявил отставной офицер альянса Ставрос Атламазоглу.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше перечислили семь «трагических» ошибок Зеленского

    Командующий группировкой России на Украине оценил кассетные боеприпасы ВСУ

    Цены на технику из каталога 2005 года заставили россиян поспорить

    Пал последний личный рекорд Майкла Фелпса

    Украинские военные рассказали о потерях ВСУ при контрнаступлении

    Отсутствие приглашения Макрона на саммит БРИКС объяснили

    В США допустили возвращение к диалогу с Ираном по ядерной проблематике

    Бывший аналитик ЦРУ объяснил провал контрнаступления ВСУ

    Диетолог Гинзбург назвал способ снизить риск развития возрастных болезней

    В России заявили о выполняющих роль заградотрядов в рядах ВСУ инструкторах НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости