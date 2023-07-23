Бывший аналитик ЦРУ объяснил провал контрнаступления ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: у ВСУ нет шансов на успех контрнаступления из-за обороны России

Масштабные приготовления российских военных на оборонительных рубежах и обширные минные поля сделали очевидным тезис о том, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шансов на успех контрнаступления. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«С первых дней контрнаступления ВСУ мы видим, что украинские силы не могут преодолеть [российские] минные поля. Я предсказывал, что без авиации, самоходных артиллерийский установок и систем ПВО, которые позволили бы противостоять [обороне] России, шансов на успех у [украинцев] — ноль», — высказал мнение бывший офицер разведки.

Джонсон также заявил, что США, являющиеся главным «поставщиком» развединформации для Киева, не могли не знать о мощи российской обороны. По его мнению, именно недостаток разведданных привел к существенным потерям ВСУ в технике и живой силе.

Ранее в НАТО признали шанс остановить наступление Вооруженных сил Украины. Если власти России отдадут приказ стотысячной ударной группе военных контратаковать украинскую армию на востоке, то это остановит их наступление на линии соприкосновения, заявил отставной офицер альянса Ставрос Атламазоглу.