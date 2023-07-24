Кристина Асмус поделилась снимками в бикини

Актриса Кристина Асмус поделилась снимками в телесном бикини

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус поделилась снимками в телесном бикини и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, на одном размещенном фото 35-летняя знаменитость запечатлена прыгающей с надувной платформы на фоне моря. В момент прыжка она приподняла одну ногу и руки вверх. На другом кадре звезда предстала стоящей на руках. Видно, что на лице Асмус отсутствует макияж, а волосы распущены.

Поклонники восхитились съемкой актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 57 тысяч лайков. «Фантастика! Вы прекрасны!», «Шикарная!», «Какая красивая фигура», «У Волочковой появилась конкуренция», «Красивая женщина прекрасна с любого ракурса», — высказывались они.

Ранее Кристина Асмус продемонстрировала внешность без макияжа. На опубликованном снимке знаменитость позировала перед камерой в белой майке с глубоким декольте. Видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы уложены в пышные кудри. «Я встала с постели минут за 40 до этой фотографии. На мне никакого макияжа, я сама естественность», — заявила она.