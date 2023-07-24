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14:03, 24 июля 2023Путешествия

Нештатная ситуация сорвала вылет российского самолета в Москву

Попавшая в двигатель птица сорвала вылет самолета из Улан-Удэ в Москву

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Птица попала в двигатель пассажирского лайнера отечественной авиакомпании «Авиастар –ТУ» и сорвала вылет в Москву. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла в понедельник, 24 июля, с самолетом, летевшим в российскую столицу из Улан-Удэ. Во время взлета экипаж воздушного судна доложил капитану, что в левом двигателе находится птица.

В результате рейс пришлось прервать. Отмечается, что самолет отправили на стоянку.

Ранее в июле летевший из Сочи в Нижний Новгород самолет совершил экстренную посадку из-за инсульта у пассажира. Инцидент произошел на борту лайнера российской авиакомпании Smartavia.

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    Фариза Бацазова
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