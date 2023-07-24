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16:30, 24 июля 2023Силовые структуры

Мошенники украли миллионы рублей у доставщика из Москвы

В Москве у 50-летнего доставщика украли 18 миллионов рублей в обменнике
СюжетКурс доллара:

Фото: Pepi Stojanovski / Unsplash

В Москве 50-летнего доставщика Ozon обманули на 18 миллионов рублей. Об этом cообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, работник решил заработать денег на обмене валюты. Он занял у 27-летнего товарища из Шри-Ланки 18 миллионов рублей. Мужчина планировал поменять деньги на доллары и с помощью курса заработать. Так мужчина отнес миллионы в обменник на Новой Башиловке. Он отдал сумму для пересчета и ждал валюту, но работник так и не вернулся.

Выяснилось, что мошенник ушел с деньгами доставщика через черных ход. Сейчас полицейские ищут кассира. Потерпевший рассказал, что это мужчина 25-30 лет, азиат в рубашке и с деревянным крестом на груди.

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    Екатерина Власова
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