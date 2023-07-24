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18:45, 24 июля 2023Силовые структуры

Россиянин получил срок за организацию работы нарколаборатории

В Краснодаре россиянину дали 13 лет колонии за организацию работы нарколаборатории

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Краснодаре к 13 годам колонии приговорили уроженца Владивостока, занимавшегося сбытом наркотиков. Об этом в понедельник, 24 июля, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, в апреле 2021 года осужденный приехал в Краснодарский край по приглашению знакомого для организации лаборатории по производству наркотиков. Россиянин закупал прекурсоры, химические реагенты и оборудование для устройства и функционирования лаборатории. К августу 2021 года сообщники произвели свыше десяти килограммов синтетических наркотиков.

При попытке сбыть 5,5 килограмма наркотических веществ его сообщника задержали оперативники. Суд назначил ему 9,5 года колонии.

21 июля сообщалось, что военный суд в Санкт-Петербурге приговорил прапорщика Тимура Васюнькова, задержанного с 10 килограммами мефедрона и 20,5 килограмма солей, к девяти годам колонии строгого режима.

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    Владимир Седов
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