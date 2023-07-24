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20:53, 24 июля 2023Силовые структуры

Россиянин избил напавшего с ножом на женщину экс-супруга и отправил его в кому

В Симферополе мужчина избил напавшего с ножом на женщину экс-супруга, он в коме

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Симферополе 40-летний мужчина избил 37-летнего бывшего мужа своей избранницы, когда тот напал на женщину. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, экс-супруг продолжал преследовать потерпевшую после развода, а 22 июля пришел к ней домой и стал угрожать. Во время конфликта мужчина схватил кухонный нож и с ним пошел на бывшую жену.

Свидетелем сцены стал ее новый избранник. Он схватил бейсбольную биту и несколько раз ударил мужчину по голове. В результате его с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга средней тяжести и ранами поместили в реанимацию. Мужчина находится в коме. Начата проверка.

Ранее сообщалось, что пьяный россиянин устроил драку с не пустившими его на концерт «Руки Вверх» полицейскими.

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    Илона Палей
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