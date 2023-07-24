В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 24 июля отменили и задержали 22 рейса

В трех московских аэропортах в понедельник, 24 июля, произошла отмена и задержка 22 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внуково перенесли пять рейсов, три — отменили. В Домодедово задержали вылеты девяти воздушных судов, один — отменили. В Шереметьево перенесли три авиарейса, один — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в июле российский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) потерял часть двигателя во время полета и попал на видео. Инцидент произошел с пассажирским лайнером авиакомпании «Азимут», летевшим из Минеральных Вод в Ереван.