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20:57, 24 июля 2023Силовые структуры

Россиянка получила полмиллиона рублей за несуществующего ребенка

В Ингушетии женщина подделала свидетельство о рождении ребенка, чтобы получить маткапитал

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 44-летней женщины, которая предъявила в отделении Пенсионного фонда свидетельство о рождении несуществующего ребенка, чтобы получить материнский капитал на сумму 453 тысячи рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном МВД.

Россиянка стала фигурантом уголовного дела по статье 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Она написала явку с повинной.

По данным следствия, в ноябре 2016 года 44-летняя жительница соседней республики предоставила в ингушское отделение Пенсионного фонда заявление о выдаче сертификата на материнский капитал и поддельное свидетельство о рождении несуществующей девочки ради получения из бюджета почти полмиллиона рублей.

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    Варвара Митина
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