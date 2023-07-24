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05:05, 24 июля 2023Россия

Появилось видео здания в Москве после атаки украинского дрона

В московской многоэатжке от украинского дрона выбило стекла

Видео: Telegram / shot_shot

В здании по улице Лихачева, по которому мог ударить украинский дрон, выбило стекла на верхних этажах, передает Telegram-канал SHOT.

На появившихся в сети кадрах видно многоэтажку, на первом этаже которой находится строительный магазин. «Сообщается о взрыве на улице Лихачева. В строительстве, где находится "Леруа Мерлен" выбило стекла на верхних этажах. Предварительно, именно туда "влетел" беспилотный летательный аппарат (БПЛА)», — говорится в подписи к видео.

4 июля средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве были подавлены два беспилотника. ЧП произошло в районе села Валуево в нескольких километрах от Московской кольцевой автодороги (МКАД). Еще один дрон был сбит в Калужской области. Все БПЛА направлялись в сторону Москвы.

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    Марина Совина
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