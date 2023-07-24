Назван способ защититься от мошенников при покупке жилья

Эксперт Летенков: проверка документов при покупке жилья защитит от мошенников

При покупке квартиры или дома нужно проверить все документы. Способ защититься от мошенников во время сделки с жильем россиянам назвал эксперт рынка недвижимости Москвы Валерий Летенков, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам Летенкова, особое внимание стоит уделить документам, подтверждающим право собственности. Также важно проверить историю квартиры, чтобы убедиться в отсутствии скрытых проблем. Эксперт подчеркнул, что законодательство не всегда обеспечивает полную безопасность покупателя, особенно при покупке квартиры свежего наследства — в таких случаях могут появиться неизвестные ранее претенденты на объект.

Летенков добавил, что более прозрачная и логичная ситуация облегчит процесс сделки. «К сожалению, нет законодательных схем, которые на 100 процентов могли бы защитить продавца и покупателя. Поэтому приходится исходить из конкретной ситуации и опираться на свой опыт или законодательный опыт», — заключил он.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники придумали новый способ отнимать жилье у россиян и оставлять их с серьезными долгами. Злоумышленники убеждают собственников оформлять самозанятость и брать заем у физических лиц под залог недвижимости.