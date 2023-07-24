Россиянин играл с гранатой и взорвал четверых человек

В подмосковном Ступине произошел взрыв в жилом доме из-за игравшего с гранатой россиянина

Следователи выясняют обстоятельства взрыва в жилом доме в городе Ступино Московской области. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 22 июля 23-летний россиянин решил удивить четверых знакомых и показал им предмет, конструктивно схожий с боевой ручной осколочной гранатой. Молодой человек начал играть с ней, то вставляя, то вынимая чеку. В результате произошел взрыв, который привел к травмам четырех человек.

Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних. Всем им оказывается медицинская помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.