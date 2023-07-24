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21:37, 24 июля 2023Среда обитания

Россиянин хотел купить дачу и был обманут мошенниками

Мошенники обманули жителя Нижневартовска на 65 тысяч рублей при покупке дачи

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Житель города Нижневартовска захотел купить дачу и был обманут мошенниками. Он потерял десятки тысяч рублей, сообщает «Муксун.fm» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Россиянин нашел в сети объявление о продаже земельного участка за 650 тысяч рублей. Он связался с собственником объекта и договорился оплатить 10 процентов от полной стоимости в качестве залога. Мужчина перевел на счет хозяина участка 65 тысяч рублей.

Участники сделки договорились встретиться для осмотра участка, однако вскоре после этого продавец перестал выходить на связь. Когда покупатель позвонил собственнику для уточнения деталей, его номер оказался недоступен. Обманутый мужчина обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников.

Ранее в июле россиян предупредили о новой схеме мошенничества с жильем. По словам юристов, телефонные мошенники начали отнимать жилье у россиян и оставлять с огромными долгами, убеждая их оформить самозанятость и брать заем у физических лиц под залог недвижимости.

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    Александра Качан
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