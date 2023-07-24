Дома в Канаде утонули из-за стихийного бедствия

Дома в канадской провинции Новая Шотландия оказались под водой из-за шторма

Провинция Новая Шотландия на восточном побережье Канады пострадала от серьезных наводнений, вызванных штормом. Из-за стихийного бедствия утонули местные дома и дороги, сообщает Reuters.

Шторм обрушился на провинцию в пятницу, 21 июля. Количество осадков за сутки достигло трехмесячной нормы. На опубликованных изданием кадрах видно, что под водой оказались дороги и жилые здания. 19 мостов были повреждены, еще шесть — полностью уничтожены. В том числе пострадала важная для экономики страны Канадская национальная железная дорога.

По словам премьер-министра Новой Шотландии Тима Хьюстона, восстановление инфраструктуры обойдется в сотни миллионов долларов. Он добавил, что уровень воды снижается, но до сих пор остается высоким во многих районах. Ремонтные работы начнутся после того, как уровень воды дойдет до безопасного уровня.

Ранее сообщалось, что канадские лесные пожары в 2023 году рекордно навредили планете. По состоянию на 26 июня объем выбросов углекислого газа от них составил 160 миллионов тонн — максимальный показатель за всю историю наблюдений.