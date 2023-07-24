Россиянам рассказали о причинах невыплаты пенсии по старости

Эксперт Дайнеко: пенсию по старости могут не назначать из-за маленького стажа

Пенсию по старости могут не назначить из-за нехватки пенсионных баллов или маленького стажа. Об этом в интервью URA.RU рассказала финансовый эксперт Ольга Дайнеко.

Она подчеркнула, что ситуацию можно исправить несколькими способами. В частности, «доработать недостающее».

«Решить эту проблему можно двумя способами: доработать недостающее или "докупить". Если с первым вариантом понятно, то под вторым подразумевается самостоятельное перечисление добровольных страховых взносов», — объяснила эксперт.

Дайнеко уточнила, что в таком случае можно приобрести лишь недостающий обычный страховой стаж. При этом специальный «северный» стаж купить не получится.

Эксперт рассказала, что лучше всего будет заранее проверить количество баллов и стажа, так как оплатить можно только один год. В 2023 году минимальная сумма взносов для покупки года стажа составляет 42 878,88 рубля (равно 1,02 балла), максимальная — 343 031,04 рубля (даст 8,13 баллов). Таким образом, год уплаты взносов увеличит страховой стаж на один год, резюмировала Дайнеко.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что большинство выплат пенсионерам сегодня оформляются автоматически. Но за некоторыми из них, к примеру, за льготами по оплате услуг ЖКХ, нужно обратиться лично, иначе они могут «сгореть».

Эксперт уточнил, что задним числом деньги не начисляются. При электронном оформлении льготы в бумажном виде в любом случае нужно донести то, что отсутствует в единых базах. Если этого не сделать, то деньги могут быть не начислены.

