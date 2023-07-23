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01:52, 23 июля 2023Экономика

Российских пенсионеров предупредили о риске потери некоторых льгот

Юрист Соловьев: для льгот по оплате услуг ЖКХ пенсионерам нужно обратиться лично
СюжетЛьготы для пенсионеров:

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Юрист Иван Соловьев рассказал, что большинство выплат пенсионерам сегодня оформляются автоматически. Но за некоторыми из них, к примеру, за льготами по оплате услуг ЖКХ, нужно обратиться лично, отметил эксперт в интервью агентству «Прайм».

Он напомнил, что задним числом деньги не начисляются. Соловьев подчеркнул, что с 1 июля был введен единый стандарт предоставления компенсаций расходом на оплату ЖКУ для льготников. Орган соцзащиты сам запрашивает большинство сведений по специальным каналам, лично подавать документы не нужно.

Однако в бумажном виде необходимо донести то, что отсутствует в единых базах, отметил юрист. Заполнить заявление можно через Госуслуги, в МФЦ или лично в органе соцзащиты. Если этого не сделать, то льгота может «сгореть».

По словам Соловьева, отказать в приеме документов не могут. Если чего⁠-⁠то не хватает, то льготнику предоставляется пять дней, чтобы донести бумаги

Кроме того, есть доплата к пенсии за иждивенца, которую назначают, если гражданин обратился за ней, предоставив все документы. Как отметил Соловьев, до последнего времени о ней мало кто знал. В этом случае также невозможно начислить деньги задним числом.

Не все россияне знают о доплате в случае, если пенсионер нуждается в уходе. Она производится Соцфондом только после предоставления необходимых медицинских документов.

Ранее эксперт Анастасия Хрусталева напомнила россиянам о малоизвестных льготах. Так, родители первоклассников и пенсионеры могут получить дополнительные выплаты от работодателей.

По словам экономиста, ряд российских компаний участвует в программах социальной поддержки сотрудников, информацию об этом следует искать в локальных актах организаций.

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