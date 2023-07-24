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19:18, 24 июля 2023Силовые структуры

Россиянин из мести опубликовал интимные фото экс-жены в родительских чатах

В Красноярске осудят мужчину, опубликовавшего интимные фото экс-жены в родительских чатах

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Красноярском крае перед судом предстанет 39-летний местный житель, который опубликовал в родительских чатах интимные фото 34-летней бывшей жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

Мужчину обвиняют в преступлении по статье 137 («Нарушение неприкосновенности частой жизни») УК РФ. По версии следствия, пара развелась в феврале из-за конфликтов на фоне подозрений мужа в неверности супруги. Однако и после расставания мужчина продолжал преследовать потерпевшую, теперь уже настаивая на воссоединении.

Находясь в одной компании с экс-женой, мужчина незаметно отправил себе с ее телефона интимные фото, которые женщина отправляла новому избраннику. Через полторы недели фигурант разослал их в чаты школы и детского сада, которые посещали их общие дети. Так мужчина решил отомстить жене после того, как она вызвала полицию — фигурант в состоянии алкогольного опьянения наведался к женщине домой и вел себя агрессивно, его забрал наряд.

Фигуранту грозит до двух лет заключения, потерпевшая также просит возместить ей моральный вред.

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    Илона Палей
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