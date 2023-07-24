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04:22, 24 июля 2023Мир

Польша заявила о создании боевого подразделения между Россией и Белоруссией

Минобороны Польши: между РФ и Белоруссией к концу 2023 года появится саперный батальон

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Польша планирует создать саперный батальон, который будет размещаться между Россией и Белоруссией, в городе Августов в Сувалском коридоре. Об этом в социальной сети Twitter заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, в Августове к концу года появится саперная часть. «Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя», — объяснил он. По мнению министра, польские солдаты — лучшая гарантия безопасности страны. Блащак призвал молодых людей вступать в новый батальон.

Ранее Варшава направила две бригады для усиления границы с Белоруссией в ответ на передислокацию подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

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    Марина Совина
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