Польша заявила о создании боевого подразделения между Россией и Белоруссией

Минобороны Польши: между РФ и Белоруссией к концу 2023 года появится саперный батальон

Польша планирует создать саперный батальон, который будет размещаться между Россией и Белоруссией, в городе Августов в Сувалском коридоре. Об этом в социальной сети Twitter заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, в Августове к концу года появится саперная часть. «Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя», — объяснил он. По мнению министра, польские солдаты — лучшая гарантия безопасности страны. Блащак призвал молодых людей вступать в новый батальон.

Ранее Варшава направила две бригады для усиления границы с Белоруссией в ответ на передислокацию подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

