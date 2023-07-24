Путин рассказал об углубляющихся застарелых конфликтах

Путин: от застарелых конфликтов и новых вызовов больше других страдает Африка

Российский президент Владимир Путин заявил, что от застарелых конфликтов и новых вызовов больше других страдают страны Африки. Такое мнение он выразил в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной на сайте Кремля.

Как уточнил глава государства, нынешняя сиутация в мире далека от стабильной. «Углубляются застарелые конфликты, которые есть практически в каждом регионе, появляются новые угрозы и вызовы», — рассказал он.

Путин считает, что больше всего «бремя глобальных проблем» чувствует Африка.

Ранее Путин поддержал сбалансированный подход стран Африки к украинскому конфликту. Он подчеркнул, что развитие отношений с африканскими государствами является приоритетом для российской внешней политики.