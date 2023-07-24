Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:40, 24 июля 2023Мир

Путин рассказал об углубляющихся застарелых конфликтах

Путин: от застарелых конфликтов и новых вызовов больше других страдает Африка
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин заявил, что от застарелых конфликтов и новых вызовов больше других страдают страны Африки. Такое мнение он выразил в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной на сайте Кремля.

Как уточнил глава государства, нынешняя сиутация в мире далека от стабильной. «Углубляются застарелые конфликты, которые есть практически в каждом регионе, появляются новые угрозы и вызовы», — рассказал он.

Путин считает, что больше всего «бремя глобальных проблем» чувствует Африка.

Ранее Путин поддержал сбалансированный подход стран Африки к украинскому конфликту. Он подчеркнул, что развитие отношений с африканскими государствами является приоритетом для российской внешней политики.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о тяжелом ходе контрнаступления ВСУ

    Резников спрогнозировал вступление Украины в НАТО в 2024 году

    Самая сексуальная в мире волейболистка снялась в откровенных нарядах

    Путин рассказал об углубляющихся застарелых конфликтах

    Путин заявил о готовности к встрече с лидерами африканских стран

    Путин выступил за предоставление странам Африки достойного места СБ ООН и G20

    Путин оценил выгоду от зерновой сделки для США и Европы

    Путин заявил о невыполнении условий зерновой сделки Западом

    Израильский министр попал в скандал из-за фото в соцсети

    СК России даст оценку информации о преступлениях ВСУ в отношении военных медиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости