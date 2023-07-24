Российский военнослужащий сбежал с гранатой из госпиталя

В Ростове-на-Дону военный, предположительно, вооруженный гранатой, сбежал из госпиталя

В Ростове-на-Дону из Военного клинического госпиталя сбежал 44-летний военнослужащий, он может быть вооружен. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчина получил ранение в руку и проходил лечение в госпитале на улице Дачной. Однако 21 июля военнослужащий сбежал. Предположительно, он может иметь при себе гранату. Беглеца разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Приморье подросток порезал сверстников и сбежал с друзьями из спецшколы, их задержали.